Ученый МГУ назвал вирус, который помог в борьбе с COVID-19

Когда началась пандемия COVID-19, у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, который они начали изучать, не дожидаясь выделения нового коронавируса SARS-CoV-2. Это позволило сократить время на разработку препаратов от COVID-19. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
«Показателен вирус SARS-CoV-1. Это коронавирус, который вызвал эпидемию в начале 2000-х годов. Это ближайший родственник SARS-CoV-2, который вызвал пандемию и унес жизни миллионов людей. Как только началась пандемия, я знаю, что у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, и не дожидаясь выделения SARS-CoV-2, начали изучать первый», — подчеркнул Максим Скулачев.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU отметил, что изучение вирусов помогает науке больше понять природу этого вида. «Все узнать даже о маленьких вирусах, у которых всего лишь несколько генов, очень трудно и сложно. При каком-то повороте вещей в науке вирусы могут понадобиться, поэтому выбрасывать и устранять вообще все вирусы, которые нам попались, нельзя», — уточнил собеседник агентства.
Когда началась пандемия COVID-19, у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, который они начали изучать, не дожидаясь выделения нового коронавируса SARS-CoV-2. Это позволило сократить время на разработку препаратов от COVID-19. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Показателен вирус SARS-CoV-1. Это коронавирус, который вызвал эпидемию в начале 2000-х годов. Это ближайший родственник SARS-CoV-2, который вызвал пандемию и унес жизни миллионов людей. Как только началась пандемия, я знаю, что у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии, и не дожидаясь выделения SARS-CoV-2, начали изучать первый», — подчеркнул Максим Скулачев. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU отметил, что изучение вирусов помогает науке больше понять природу этого вида. «Все узнать даже о маленьких вирусах, у которых всего лишь несколько генов, очень трудно и сложно. При каком-то повороте вещей в науке вирусы могут понадобиться, поэтому выбрасывать и устранять вообще все вирусы, которые нам попались, нельзя», — уточнил собеседник агентства.