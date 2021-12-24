Диетолог назвала продукты, которые помогают продлить молодость

24 декабря 2021 в 22:09 Размер текста - 17 +

Одним их продуктов, помогающим продлить молодость, является авокадо Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Растительные масла, а также продукты с высоким содержанием витамина Е помогут человеку замедлить процесс старения. Об этом рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. «Антиоксидантным действием обладают жирорастворимые витамины D, E и A. Самым главным и мощным антиоксидантом среди них является витамин Е. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых маслах. Авокадо — продукт с высокими антиоксидантными свойствами и большим количеством витамина Е в состав», — сказала Аплетаева в разговоре с «Ридусом». Диетолог отметила, что витамин Е и селен в большом количестве также содержится в семенах, различных орехах, рыбе и морепродуктах. «Здоровый человек вполне может позволить себе четыре порции углеводов в день: каша на утро, пару кусков цельнозернового хлеба на обед и две порции фруктов», — заключила Аплетаева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Растительные масла, а также продукты с высоким содержанием витамина Е помогут человеку замедлить процесс старения. Об этом рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. «Антиоксидантным действием обладают жирорастворимые витамины D, E и A. Самым главным и мощным антиоксидантом среди них является витамин Е. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых маслах. Авокадо — продукт с высокими антиоксидантными свойствами и большим количеством витамина Е в состав», — сказала Аплетаева в разговоре с «Ридусом». Диетолог отметила, что витамин Е и селен в большом количестве также содержится в семенах, различных орехах, рыбе и морепродуктах. «Здоровый человек вполне может позволить себе четыре порции углеводов в день: каша на утро, пару кусков цельнозернового хлеба на обед и две порции фруктов», — заключила Аплетаева.