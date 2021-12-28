ВЦИОМ: 76% россиян довольны своими доходами

По данным ВЦИОМ, три четверти россиян довольны своим материальным положением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМ, 76% россиян оценивают материальное положение своей семьи как среднее или хорошее. Это самый высокий результат за последние 12 месяцев.

«Три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, 23% считают его плохим. Взгляды россиян на экономический кризис в стране в целом пессимистичны. Более половины россиян (61%) полагают, что самые тяжелые времена для нашей страны еще впереди», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране растут доходы населения и средняя зарплата. По данным Росстата, численность бедных в России снизилась до 11%, пишет телеканал 360. При этом глава государства призвал правительство защитить россиян от резких ценовых колебаний, передает RT. По итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.

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