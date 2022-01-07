Депутат Госдумы назвал число пропавших, которых нашли волонтеры

Полиция несколько лет назад начала сотрудничать с волонтерами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Благодаря работе волонтеров удалось найти живыми более 20 тысяч человек за последние два года. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«За последние два года более 30 тысяч волонтеров было привлечено к поиску пропавших. И из 32 тысяч человек живыми удалось найти 23 284, именно волонтерами. Видно, что это просто бесценная работа. Ее невозможно оценить ни в рублях, ни в чем-то еще. Это жизни десятков тысяч людей, и государство должно сделать все, чтобы эта работа была продолжена и была еще более эффективна», — сказал Артем Метелев.

По его словам, раньше правоохранительные органы не спешили сотрудничать с волонтерами. «Лет пять-семь назад к подобным общественным формированиям профильные службы относились скептически. Конечно, их не всегда допускали, не делились информацией. Люди работали параллельно, что замедляло скорость работы. Сегодня МВД и МЧС видит в таких поисковых организациях своих партнеров, они понимают, что совместная работа гораздо эффективнее», — отметил глава комитета.

Общероссийский народный фронт и АНО «Центр поиска пропавших людей» запустил проект «Поиск», направленный на эффективное сотрудничество государства и добровольцев. Одними из главных направлений их работы в 2021 году стали доработка законопроектов об определении местоположения потерявшихся с помощью геолокации, помощь в создании единой федеральной базы неизвестных пациентов.

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