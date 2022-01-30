Врач раскритиковал историю о выжившей после падения с 22 этажа

Девушка стояла на балконе 22 этажа и сорвалась оттуда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин не поверил, что человек может выжить после падения с 22 этажа. Так он прокомментировал историю с восьмиклассницей из Москвы, которая осталась жива после падения с многоэтажки.

«Так не бывает, выше пятого этажа практически всегда — смерть! Поэтому это крайне неправдоподобно все… Был один случай, когда девочка выпала с 15 этажа, упала на крышу машины, но она теперь глубокий инвалид. Даже не по голове, а по всем остальным повреждениям — там перелом таза, перелом позвонков, перелом бедер. Очень серьезные травмы», — цитирует «Пятый канал» Дмитрия Сорокина.

Вероятность выживания при падении с большой высоты есть у маленьких детей и грудничков, сказал травматолог. По его словам, легкий вес помогает смягчить удар. Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета СЗГМУ Валентин Неверов отметил, что при падении могли повлиять внешние факторы. Он назвал произошедшее чудом.

«Тут надо изучать все: куда она упала, задевала ли при полете ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это все нужно смотреть в конкретном случае», — считает Валентин Неверов.

Ранее СМИ сообщили, что девушка упала с 22-го этажа и выжила. Она стояла на балконе со своей подругой, в один момент девушка сорвалась и упала с высоты более 60 метров. Ее доставили в больницу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам