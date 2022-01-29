29 января 2022

СМИ: в Москве школьница выжила после падения с 22-го этажа

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Девочка сорвалась с балкона на 22-м этаже Фото:

В Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и осталась в живых. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что школьница находилась со своей подругой на балконе многоэтажного жилого дома на 22-м этаже. В один момент восьмиклассница сорвалась с балкона и упала с высоты более 60 метров. Однако после падения девочка выжила и была доставлена в больницу.

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В Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и осталась в живых. Об этом сообщает РЕН ТВ. Сообщается, что школьница находилась со своей подругой на балконе многоэтажного жилого дома на 22-м этаже. В один момент восьмиклассница сорвалась с балкона и упала с высоты более 60 метров. Однако после падения девочка выжила и была доставлена в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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