СМИ: в Москве школьница выжила после падения с 22-го этажа

Девочка сорвалась с балкона на 22-м этаже Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и осталась в живых. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что школьница находилась со своей подругой на балконе многоэтажного жилого дома на 22-м этаже. В один момент восьмиклассница сорвалась с балкона и упала с высоты более 60 метров. Однако после падения девочка выжила и была доставлена в больницу.