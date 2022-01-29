СМИ: в Москве школьница выжила после падения с 22-го этажа

В Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и осталась в живых. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что школьница находилась со своей подругой на балконе многоэтажного жилого дома на 22-м этаже. В один момент восьмиклассница сорвалась с балкона и упала с высоты более 60 метров. Однако после падения девочка выжила и была доставлена в больницу.
В Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и осталась в живых. Об этом сообщает РЕН ТВ. Сообщается, что школьница находилась со своей подругой на балконе многоэтажного жилого дома на 22-м этаже. В один момент восьмиклассница сорвалась с балкона и упала с высоты более 60 метров. Однако после падения девочка выжила и была доставлена в больницу.