Федерация бокса России в юбилей сменила главу. Фото

01 февраля 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Федерация бокса России была образована 1 февраля 1992 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Федерация бокса России 1 февраля отметила 30 лет со дня основания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе объединения. Круглую дату федерация будет праздновать во главе с новым генеральным секретарем. «Но сегодня можем с полной уверенностью сказать, что мы одна огромная боксерская семья, объединяющая боксеров, тренеров, специалистов, ветеранов и просто любителей нашего вида спорта по всей стране. За последние 5 лет нам удалось объединить вокруг идеи служения боксу огромное количество людей и сил. Сейчас бокс — движущая сила российского спорта, его флагман. Но мы знаем, что наши лучшие турниры, соревнования, бои, форумы и праздники еще впереди», — сообщили в организации. Незадолго до юбилейной даты исполком Федерации бокса России единогласно утвердил в качестве нового генсекретаря Федерации Татьяну Кириенко, которая ранее занимала пост первого заместителя генерального секретаря. Кирилл Щекутьев, возглавивший Федерацию бокса России в январе 2021 года, покинул эту должность по собственному желанию. Федерация бокса России была образована 1 февраля 1992 года, как правопреемник Федерации бокса СССР. В состав Федерации входят 85 региональных федераций, ежегодно на территории страны проводится более 150 соревнований регионального, национального и международного уровней. Боксом в России занимается более 200 тысяч человек. Из них 116 тысяч — юные боксеры. В каждом городе с населением больше 500 тысяч человек обычно работает от 8 до 30 различных секций по боксу. Татьяна Кириенко ранее занимала пост первого заместителя генерального секретаря Федерации бокса России Фото: Федерация бокса России Большую боксерскую семью с юбилеем Федерации Бокса России поздравили президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (на фото слева) и председатель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной (на фото справа) Фото: Федерация бокса России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федерация бокса России 1 февраля отметила 30 лет со дня основания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе объединения. Круглую дату федерация будет праздновать во главе с новым генеральным секретарем. «Но сегодня можем с полной уверенностью сказать, что мы одна огромная боксерская семья, объединяющая боксеров, тренеров, специалистов, ветеранов и просто любителей нашего вида спорта по всей стране. За последние 5 лет нам удалось объединить вокруг идеи служения боксу огромное количество людей и сил. Сейчас бокс — движущая сила российского спорта, его флагман. Но мы знаем, что наши лучшие турниры, соревнования, бои, форумы и праздники еще впереди», — сообщили в организации. Незадолго до юбилейной даты исполком Федерации бокса России единогласно утвердил в качестве нового генсекретаря Федерации Татьяну Кириенко, которая ранее занимала пост первого заместителя генерального секретаря. Кирилл Щекутьев, возглавивший Федерацию бокса России в январе 2021 года, покинул эту должность по собственному желанию. Федерация бокса России была образована 1 февраля 1992 года, как правопреемник Федерации бокса СССР. В состав Федерации входят 85 региональных федераций, ежегодно на территории страны проводится более 150 соревнований регионального, национального и международного уровней. Боксом в России занимается более 200 тысяч человек. Из них 116 тысяч — юные боксеры. В каждом городе с населением больше 500 тысяч человек обычно работает от 8 до 30 различных секций по боксу.