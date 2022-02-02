В ПФР рассказали о выплате в 30 тысяч для некоторых россиян

02 февраля 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

ПФР будет предоставлять единовременную выплату беременным женам военнослужащих по призыву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году Пенсионный фонд (ПФР) начал предоставлять выплату беременным женщинам на сроке не меньше 180 дней, чей муж служит в армии по призыву. Сумма выплаты составляет 29,9 тысячи рублей. «Женщина со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения. Размер выплаты составляет 29 908,46 рублей», — сообщается на сайте ПФР. Отмечается, что для получения данной выплаты женщине нужно обратиться в ПФР с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания службы ее мужа в армии по призыву. На портале «Госуслуги» сообщили, что в 2022 году семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. С 1 февраля 2022 года также будут проиндексированы маткапитал и выплаты на первого ребенка, пишет RT. В официальном instagram-аккаунте Госдумы опубликовали полный список мер поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году Пенсионный фонд (ПФР) начал предоставлять выплату беременным женщинам на сроке не меньше 180 дней, чей муж служит в армии по призыву. Сумма выплаты составляет 29,9 тысячи рублей. «Женщина со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения. Размер выплаты составляет 29 908,46 рублей», — сообщается на сайте ПФР. Отмечается, что для получения данной выплаты женщине нужно обратиться в ПФР с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания службы ее мужа в армии по призыву. На портале «Госуслуги» сообщили, что в 2022 году семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. С 1 февраля 2022 года также будут проиндексированы маткапитал и выплаты на первого ребенка, пишет RT. В официальном instagram-аккаунте Госдумы опубликовали полный список мер поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщает агентство Nation News.