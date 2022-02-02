В ПФР рассказали о выплате в 30 тысяч для некоторых россиян

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Клипарт. Челябинск, женщина, беременная, беременность
ПФР будет предоставлять единовременную выплату беременным женам военнослужащих по призыву Фото:

В 2022 году Пенсионный фонд (ПФР) начал предоставлять выплату беременным женщинам на сроке не меньше 180 дней, чей муж служит в армии по призыву. Сумма выплаты составляет 29,9 тысячи рублей.

«Женщина со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения. Размер выплаты составляет 29 908,46 рублей», — сообщается на сайте ПФР.

Отмечается, что для получения данной выплаты женщине нужно обратиться в ПФР с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания службы ее мужа в армии по призыву.

На портале «Госуслуги» сообщили, что в 2022 году семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. С 1 февраля 2022 года также будут проиндексированы маткапитал и выплаты на первого ребенка, пишет RT. В официальном instagram-аккаунте Госдумы опубликовали полный список мер поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщает агентство Nation News.

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В 2022 году Пенсионный фонд (ПФР) начал предоставлять выплату беременным женщинам на сроке не меньше 180 дней, чей муж служит в армии по призыву. Сумма выплаты составляет 29,9 тысячи рублей. «Женщина со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения. Размер выплаты составляет 29 908,46 рублей», — сообщается на сайте ПФР. Отмечается, что для получения данной выплаты женщине нужно обратиться в ПФР с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания службы ее мужа в армии по призыву. На портале «Госуслуги» сообщили, что в 2022 году семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. С 1 февраля 2022 года также будут проиндексированы маткапитал и выплаты на первого ребенка, пишет RT. В официальном instagram-аккаунте Госдумы опубликовали полный список мер поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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