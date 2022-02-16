Юрист перечислила пенсионные выплаты, о которых не говорят в ПФР

Помимо пенсии, россияне могут получать ряд пособий, установленных законом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-глава юридической группы Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала про денежные выплаты, о праве на которые могут не рассказать в Пенсионном фонде. Информацией она поделилась в своем блоге «Юридические тонкости».

«Большая часть социальных выплат назначается на основании заявления. Но, к сожалению, не всегда пенсионерам удается своевременно узнать о своем праве на доплату, чтобы подать на нее документы. В одних случаях ПФР просто не может знать об изменившихся обстоятельствах у пенсионера, в других — налицо халатность сотрудника соцзащиты или пенсионного фонда», — написала Сивакова.

Вторая пенсия. Право на две пенсии имеют госслужащие (за выслугу лет и по старости), военные, получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей (по инвалидности и по старости), члены семей погибших военнослужащих (пенсию по потере кормильца и пенсию по старости или инвалидности).

Ежемесячная денежная выплата. Доплата положена членам семей умерших ветеранов боевых действий, инвалидам войны, «чернобыльцам», а также военнослужащим и приравненным к ним сотрудникам силовых ведомств, которых не стало при прохождении службы. Им нужно подать заявление в ПФР для выплаты, автоматически ЕДВ назначается сейчас только инвалидам.

Доплата за льготный стаж. Выплаты полагаются за «северный стаж», сельский стаж не менее 30 лет для неработающих жителей сельской местности и за 20-25 лет работы в организациях угольной промышленности или в гражданской авиации в составе летных экипажей.

Доплата за нетрудоспособного родственника. Иждивенцами считаются ребенок до 18 лет либо старше этого возраста, если он инвалид с детства или обучается по очной форме и при этом не достиг 23 лет; а также супруг или родители, если установлено, что они получают от пенсионера постоянную помощь, которая является для них основным источником существования.

Доплата за заслуги перед государством. Дополнительное обеспечение ПФР должен назначить пенсионеру, у которого есть государственная награда (орден Ленина, орден Трудовой Славы трех степеней, орден «За заслуги перед Отечеством» 1, 2 или 3 и 4 степеней) или звание (Героя РФ, Советского Союза, Труда, Социалистического труда).

Региональные доплаты. Помимо федеральных выплат от ПФР, в регионах могут быть предусмотрены дополнительные выплаты пенсионерам за счет бюджета субъекта РФ.



Ранее россияне назвали уровень желаемой пенсии. Пенсионеры хотят, чтобы их доход после завершения трудовой деятельности был почти в несколько раз выше уровня текущей средней пенсии по стране. Об этом говорится в исследовании СберНПФ.