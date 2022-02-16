Юрист перечислила пенсионные выплаты, о которых не говорят в ПФР

Экс-глава юридической группы Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала про денежные выплаты, о праве на которые могут не рассказать в Пенсионном фонде. Информацией она поделилась в своем блоге «Юридические тонкости».
«Большая часть социальных выплат назначается на основании заявления. Но, к сожалению, не всегда пенсионерам удается своевременно узнать о своем праве на доплату, чтобы подать на нее документы. В одних случаях ПФР просто не может знать об изменившихся обстоятельствах у пенсионера, в других — налицо халатность сотрудника соцзащиты или пенсионного фонда», — написала Сивакова.
- Вторая пенсия. Право на две пенсии имеют госслужащие (за выслугу лет и по старости), военные, получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей (по инвалидности и по старости), члены семей погибших военнослужащих (пенсию по потере кормильца и пенсию по старости или инвалидности).
- Ежемесячная денежная выплата. Доплата положена членам семей умерших ветеранов боевых действий, инвалидам войны, «чернобыльцам», а также военнослужащим и приравненным к ним сотрудникам силовых ведомств, которых не стало при прохождении службы. Им нужно подать заявление в ПФР для выплаты, автоматически ЕДВ назначается сейчас только инвалидам.
- Доплата за льготный стаж. Выплаты полагаются за «северный стаж», сельский стаж не менее 30 лет для неработающих жителей сельской местности и за 20-25 лет работы в организациях угольной промышленности или в гражданской авиации в составе летных экипажей.
- Доплата за нетрудоспособного родственника. Иждивенцами считаются ребенок до 18 лет либо старше этого возраста, если он инвалид с детства или обучается по очной форме и при этом не достиг 23 лет; а также супруг или родители, если установлено, что они получают от пенсионера постоянную помощь, которая является для них основным источником существования.
- Доплата за заслуги перед государством. Дополнительное обеспечение ПФР должен назначить пенсионеру, у которого есть государственная награда (орден Ленина, орден Трудовой Славы трех степеней, орден «За заслуги перед Отечеством» 1, 2 или 3 и 4 степеней) или звание (Героя РФ, Советского Союза, Труда, Социалистического труда).
- Региональные доплаты. Помимо федеральных выплат от ПФР, в регионах могут быть предусмотрены дополнительные выплаты пенсионерам за счет бюджета субъекта РФ.
Ранее россияне назвали уровень желаемой пенсии. Пенсионеры хотят, чтобы их доход после завершения трудовой деятельности был почти в несколько раз выше уровня текущей средней пенсии по стране. Об этом говорится в исследовании СберНПФ.
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