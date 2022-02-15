Россияне назвали уровень желаемой пенсии

16 февраля 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Опрошенные россияне заявили, что хотели бы получать пенсии в несколько раз выше нынешних средних значений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В среднем россияне желают, чтобы их доход после завершения трудовой деятельности был почти в несколько раз выше уровня текущей средней пенсии по стране. Об этом говорится в исследовании СберНПФ, основанном на результатах опроса жителей России. Опрос СберНПФ показал, что россияне хотели бы ежемесячно получать в среднем 55,5 тысяч рублей после выхода на пенсию, передают «Известия». Отмечается, что в мужчины хотели бы получать пенсию в размере 60 тысяч рублей, женщинам необходимо получать 51 тысячу рублей, а нынешние пенсионеры заявили, что им было бы достаточно получать 33 тысячи рублей. В Минтруде РФ уточнили, что средние страховые выплаты неработающих пенсионеров в 2022 году составляют почти 19 тысяч рублей. В министерстве добавили, что работающие пенсионеры в среднем получают 14 тысяч рублей, однако их совокупный доход равен примерно 66 тысяч рублей в месяц. Гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий отметил, что результаты исследования показали, что 87% пенсионеров недостаточно обеспечение базовых потребностей — жилья, питания и медицинской помощи. «Россияне также считают необходимым иметь на пенсии собственные накопления, достаточные для решения различных ситуаций», — сообщил он. Ранее URA.RU сообщало, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил кардинально увеличить пенсии. Депутат Госдумы РФ Светлана Дмитриева рассказала, сколько недоплачивают работающим пенсионерам. В Госдуме назвали семь способов получить доплату к пенсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В среднем россияне желают, чтобы их доход после завершения трудовой деятельности был почти в несколько раз выше уровня текущей средней пенсии по стране. Об этом говорится в исследовании СберНПФ, основанном на результатах опроса жителей России. Опрос СберНПФ показал, что россияне хотели бы ежемесячно получать в среднем 55,5 тысяч рублей после выхода на пенсию, передают «Известия». Отмечается, что в мужчины хотели бы получать пенсию в размере 60 тысяч рублей, женщинам необходимо получать 51 тысячу рублей, а нынешние пенсионеры заявили, что им было бы достаточно получать 33 тысячи рублей. В Минтруде РФ уточнили, что средние страховые выплаты неработающих пенсионеров в 2022 году составляют почти 19 тысяч рублей. В министерстве добавили, что работающие пенсионеры в среднем получают 14 тысяч рублей, однако их совокупный доход равен примерно 66 тысяч рублей в месяц. Гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий отметил, что результаты исследования показали, что 87% пенсионеров недостаточно обеспечение базовых потребностей — жилья, питания и медицинской помощи. «Россияне также считают необходимым иметь на пенсии собственные накопления, достаточные для решения различных ситуаций», — сообщил он. Ранее URA.RU сообщало, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил кардинально увеличить пенсии. Депутат Госдумы РФ Светлана Дмитриева рассказала, сколько недоплачивают работающим пенсионерам. В Госдуме назвали семь способов получить доплату к пенсии.