Юристы назвали категории россиян, которые могут лишиться пенсии

Пенсионный фонд проводит проверки получателей выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне могут лишиться повышенных выплат после проверки Пенсионного фонда, если они переехали из северного региона и у них недостаточно стажа для надбавки. Об этом рассказал партнер коллегии «Николаев, Рубин и партнеры» Артем Николаев.

«Уже состоялось немалое количество судов, когда возмущенные пенсионеры пытались доказать, что при переезде пенсия должна оставаться неизменной. Однако суды категоричны: по новому месту жительства ПФР обязан пересчитать сумму, и уже без учета „северных“ льгот. Единственный способ сохранить прежние выплаты — не регистрироваться по новому месту пребывания», — цитирует Life Николаева.

Для получения повышенной пенсии нужно 15 лет отработать в районах крайнего Севера. Если человек переехал в другой регион и у него недостаточно стажа, то его могут лишить надбавки. Также пенсионный фонд проверяет, не устроились ли пенсионеры на работу. В таком случае пожилые люди лишаются индексации. « Сейчас работающий пенсионер теряет ежемесячно более тысячи рублей, не получая индексацию», — сообщила юрист Марина Щербакова.

Николаев напомнил, что ПФР уточняет, кто и как получает пенсию. Если другой человек от имени пенсионера получает выплату по доверенности сроком более года, до Пенсионный фонд должен удостовериться, что гражданин жив. Также такое подтверждение нужно от проживающих за рубежом.

Ранее экс-глава юридической группы ПФР Ирина Сивакова сообщила о малоизвестных выплатах для пенсионеров. Пожилые люди могут получить доплату за сельский стаж, также существуют региональные надбавки. Положена доплата к пенсии за нетрудоспособного родственника, рассказала Сивакова.

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