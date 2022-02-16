16 февраля 2022

США рассматривают санкции против приближенных Путина. Не из-за Украины

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США могут ввести санкции не только из-за вторжения на Украину Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Рассматривается ряд санкций против его приближенных», — передает заявление Псаки в ходе брифинга в Белом доме РИА «Новости». Так пресс-секретарь ответила на вопрос одного из журналистов о намерении США ввести санкции против президента РФ с целью поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального.

Ранее Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.

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Соединенные Штаты рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Рассматривается ряд санкций против его приближенных», — передает заявление Псаки в ходе брифинга в Белом доме РИА «Новости». Так пресс-секретарь ответила на вопрос одного из журналистов о намерении США ввести санкции против президента РФ с целью поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального. Ранее Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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