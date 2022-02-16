Соединенные Штаты рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Рассматривается ряд санкций против его приближенных», — передает заявление Псаки в ходе брифинга в Белом доме РИА «Новости». Так пресс-секретарь ответила на вопрос одного из журналистов о намерении США ввести санкции против президента РФ с целью поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального.
Ранее Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.
Соединенные Штаты рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Рассматривается ряд санкций против его приближенных», — передает заявление Псаки в ходе брифинга в Белом доме РИА «Новости». Так пресс-секретарь ответила на вопрос одного из журналистов о намерении США ввести санкции против президента РФ с целью поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального. Ранее Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.