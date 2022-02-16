США рассматривают санкции против приближенных Путина. Не из-за Украины

17 февраля 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

США могут ввести санкции не только из-за вторжения на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Рассматривается ряд санкций против его приближенных», — передает заявление Псаки в ходе брифинга в Белом доме РИА «Новости». Так пресс-секретарь ответила на вопрос одного из журналистов о намерении США ввести санкции против президента РФ с целью поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального. Ранее Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Рассматривается ряд санкций против его приближенных», — передает заявление Псаки в ходе брифинга в Белом доме РИА «Новости». Так пресс-секретарь ответила на вопрос одного из журналистов о намерении США ввести санкции против президента РФ с целью поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального. Ранее Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.