Центробанк хочет ввести в России новый штраф на миллион рублей

18 февраля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

За прием платежей в криптовалюте штраф для юрлиц составит миллион рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центробанк предложил ввести систему штрафов за использование криптовалюты на территории России. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «За организацию выпуска или оборота криптовалют в России ЦБ предлагает штрафовать физлиц на 300-500 тысяч рублей. Компании — на 700 тысяч — миллион рублей», — сказал собеседник РИА Новости. По этой информации, за прием платежей в криптовалюте штраф для физлиц составит 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 700 тысяч — миллион рублей соответственно. ЦБ также предлагает запретить банкам и другим участникам финансового рынка владеть этим видом валюты. Кроме того, регулятор хочет запретить распространять информацию о криптовалюте на территории страны. Центробанк не в первый раз предлагает подобную инициативу. Причина этого — криптовалюта, по мнению регулятора, создает риски, в первую очередь у граждан, может «заразить» финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Россия не сможет извлечь выгоду из запрета криптовалют, потому что он приведет к слишком высоким издержкам, считает министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит Nation News. Он добавил, что пока что вопрос налогообложения криптовалют в России находится в стадии обсуждения, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк предложил ввести систему штрафов за использование криптовалюты на территории России. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «За организацию выпуска или оборота криптовалют в России ЦБ предлагает штрафовать физлиц на 300-500 тысяч рублей. Компании — на 700 тысяч — миллион рублей», — сказал собеседник РИА Новости. По этой информации, за прием платежей в криптовалюте штраф для физлиц составит 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 700 тысяч — миллион рублей соответственно. ЦБ также предлагает запретить банкам и другим участникам финансового рынка владеть этим видом валюты. Кроме того, регулятор хочет запретить распространять информацию о криптовалюте на территории страны. Центробанк не в первый раз предлагает подобную инициативу. Причина этого — криптовалюта, по мнению регулятора, создает риски, в первую очередь у граждан, может «заразить» финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Россия не сможет извлечь выгоду из запрета криптовалют, потому что он приведет к слишком высоким издержкам, считает министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит Nation News. Он добавил, что пока что вопрос налогообложения криптовалют в России находится в стадии обсуждения, пишет RT.