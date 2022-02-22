Стоит ли в День защитника Отечества поздравлять всех мужчин

22 февраля 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

33% россиян считают, что с 23 февраля не стоит поздравлять тех, кто не служил в армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU День защитника Отечества был придуман как праздник исключительно для военнослужащих и стал праздником всех мужчин лишь после развала СССР. Об этом URA.RU рассказал историк и военный эксперт Борис Юлин. «В свое время, этот праздник создавался как День Рабоче-крестьянской Красной армии. То есть 23 февраля — это профессиональный праздник военнослужащих Советского Союза. После развала СССР этот день остался праздничным только из-за того, что сохранилась популярность советских праздников. День защитника Отечества должен касаться не всех мужчин, а только военнослужащих», — сказал Юлин. Историк и журналист Николай Сванидзе отметил, что поздравлять 23 февраля всех мужчин — это абсолютно нормально. «Разумеется, День защитника Отечества стал гендерным праздником, но в этом нет ничего дурного. Небезосновательно считается, что солдат — всегда мужчина. В результате праздник и стал гендерным», — сказал Сванидзе в беседе с URA.RU. По данным последнего опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, 33% россиян считают, что поздравлять с 23 февраля нужно только тех, кто служил в армии. 49% считаю, что служба в армии в данном случае не имеет значение. Остальные респонденты затруднились дать однозначный ответ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

День защитника Отечества был придуман как праздник исключительно для военнослужащих и стал праздником всех мужчин лишь после развала СССР. Об этом URA.RU рассказал историк и военный эксперт Борис Юлин. «В свое время, этот праздник создавался как День Рабоче-крестьянской Красной армии. То есть 23 февраля — это профессиональный праздник военнослужащих Советского Союза. После развала СССР этот день остался праздничным только из-за того, что сохранилась популярность советских праздников. День защитника Отечества должен касаться не всех мужчин, а только военнослужащих», — сказал Юлин. Историк и журналист Николай Сванидзе отметил, что поздравлять 23 февраля всех мужчин — это абсолютно нормально. «Разумеется, День защитника Отечества стал гендерным праздником, но в этом нет ничего дурного. Небезосновательно считается, что солдат — всегда мужчина. В результате праздник и стал гендерным», — сказал Сванидзе в беседе с URA.RU. По данным последнего опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, 33% россиян считают, что поздравлять с 23 февраля нужно только тех, кто служил в армии. 49% считаю, что служба в армии в данном случае не имеет значение. Остальные респонденты затруднились дать однозначный ответ.