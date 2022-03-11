Кадыров рассказал о звонках бандеровцев близким военнослужащих

Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близких военнослужащих РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бандеровские банды, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бандеровские банды настолько уже ослабли морально и физически, что принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия. Они, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что эта информация является ложной. «Но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании», — продолжил он.

Кадыров сравнил такие методы борьбы с фашистскими. «Вы действительно считаете себя после этого мужчинами?», — заключил он, обращаясь к бандеровцам.

Ранее глава республики заявил, что более 12 тысяч военнослужащих из Чечни выразили полную готовность выполнить задачи по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина и они готовы на добровольной основе отправиться на Украину, чтобы выполнить свой воинский долг.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целью стали денацификация и демилитаризация. В Минобороны РФ заявляли, что украинские националисты прикрываются мирными людьми как щитом, а также размещают технику в жилых кварталах.

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