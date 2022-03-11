Володин потребовал вызвать Нуланд на допрос

11 марта 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Володин призывает допросить госсекретаря США о разработке биооружия на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал вызвать на допрос заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд для дачи показаний в рамках расследования незаконной деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил на заседании Госдумы. «И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое — начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать. Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США», — приводят слова Володина РИА «Новости». Ранее Госдума потребовала у ООН расследовать тему незаконной деятельности биолабораторий на Украине. Причиной стало заявление МИД РФ о том, что Украина пыталась скрыть разработку биологического оружия в своих лабораториях. В Минобороны РФ сообщали, что биолаборатории Украины работали с возбудителями чумы, а США спонсировали деятельность ученых. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал вызвать на допрос заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд для дачи показаний в рамках расследования незаконной деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил на заседании Госдумы. «И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое — начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать. Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США», — приводят слова Володина РИА «Новости». Ранее Госдума потребовала у ООН расследовать тему незаконной деятельности биолабораторий на Украине. Причиной стало заявление МИД РФ о том, что Украина пыталась скрыть разработку биологического оружия в своих лабораториях. В Минобороны РФ сообщали, что биолаборатории Украины работали с возбудителями чумы, а США спонсировали деятельность ученых.