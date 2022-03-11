Володин потребовал вызвать Нуланд на допрос

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Организационное собрание фракции политической партии
Володин призывает допросить госсекретаря США о разработке биооружия на Украине Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал вызвать на допрос заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд для дачи показаний в рамках расследования незаконной деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил на заседании Госдумы.

«И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое — начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать. Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США», — приводят слова Володина РИА «Новости».

Ранее Госдума потребовала у ООН расследовать тему незаконной деятельности биолабораторий на Украине. Причиной стало заявление МИД РФ о том, что Украина пыталась скрыть разработку биологического оружия в своих лабораториях. В Минобороны РФ сообщали, что биолаборатории Украины работали с возбудителями чумы, а США спонсировали деятельность ученых.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал вызвать на допрос заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд для дачи показаний в рамках расследования незаконной деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил на заседании Госдумы. «И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое — начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать. Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США», — приводят слова Володина РИА «Новости». Ранее Госдума потребовала у ООН расследовать тему незаконной деятельности биолабораторий на Украине. Причиной стало заявление МИД РФ о том, что Украина пыталась скрыть разработку биологического оружия в своих лабораториях. В Минобороны РФ сообщали, что биолаборатории Украины работали с возбудителями чумы, а США спонсировали деятельность ученых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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