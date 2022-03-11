Минобороны: украинские боевики взорвали институт с людьми внутри

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Минобороны: взрыв в харьковском институте — попытка скрыть следы разработки биооружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные батальонов территориальной обороны в попытках скрыть ядерные работы взорвали секретный институт в Харькове. Работников института не эвакуировали. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил Мизинцев. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института, добавил генерал-полковник.

Ранее МИД РФ сообщал о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд — первый кандидат на допрос о разработке биооружия на Украине.

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Украинские военные батальонов территориальной обороны в попытках скрыть ядерные работы взорвали секретный институт в Харькове. Работников института не эвакуировали. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил Мизинцев. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института, добавил генерал-полковник. Ранее МИД РФ сообщал о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд — первый кандидат на допрос о разработке биооружия на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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