Украинские военные батальонов территориальной обороны в попытках скрыть ядерные работы взорвали секретный институт в Харькове. Работников института не эвакуировали. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил Мизинцев. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института, добавил генерал-полковник.
Ранее МИД РФ сообщал о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд — первый кандидат на допрос о разработке биооружия на Украине.
Украинские военные батальонов территориальной обороны в попытках скрыть ядерные работы взорвали секретный институт в Харькове. Работников института не эвакуировали. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил Мизинцев. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института, добавил генерал-полковник. Ранее МИД РФ сообщал о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд — первый кандидат на допрос о разработке биооружия на Украине.