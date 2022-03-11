Минобороны: украинские боевики взорвали институт с людьми внутри 11 марта 2022 в 20:52 Размер текста - 17 + Минобороны: взрыв в харьковском институте — попытка скрыть следы разработки биооружия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные батальонов территориальной обороны в попытках скрыть ядерные работы взорвали секретный институт в Харькове. Работников института не эвакуировали. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил Мизинцев. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института, добавил генерал-полковник. Ранее МИД РФ сообщал о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд — первый кандидат на допрос о разработке биооружия на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украинские военные батальонов территориальной обороны в попытках скрыть ядерные работы взорвали секретный институт в Харькове. Работников института не эвакуировали. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил Мизинцев. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института, добавил генерал-полковник. Ранее МИД РФ сообщал о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд — первый кандидат на допрос о разработке биооружия на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям