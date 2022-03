The American Conservative признал ошибки США и НАТО в борьбе с РФ

12 марта 2022

В США признали, что уступают России по вооружению Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ошибкой США и НАТО во взаимоотношениях с Россией является расширение альянса на восток. Об этом заявил обозреватель американского журнала The American Conservative. «Каков национальный интерес Америки в расширении НАТО? Является ли предполагаемое вступление Украины в НАТО попыткой покончить с российской противоракетной обороной нового поколения, позволив разместить ракеты достаточно близко к российским городам, чтобы попасть под защиту России?» — пишет The American Conservative. Также издание задает вопрос, почему Россия и Китай превосходят США по гиперзвуковым планирующим летательным аппаратам, по противоракетной обороне и другим основным аспектам военных технологий. Военный бюджет США в десять раз больше, чем у России. США потратили ресурсы на «бесплодные зарубежные войны» и переоценили оружие, которое уже могло устареть, отмечает The American Conservative. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обещание Украине вступления в НАТО было ошибочным. По его словам, не стоило давать обещания, которые нет возможности выполнить. Россия требовала от НАТО гарантий невступления Украины в альянс, но организация отказалась подписывать договор с РФ. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что охладел к идее вступления страны в НАТО, передает RT.

