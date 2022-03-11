Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО

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В Еврокомиссии признали свои ошибки Фото:
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Переговоры России и НАТО

Обещание Украине членства в НАТО было ошибкой во взаимоотношениях России и Запада. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — сказал Боррель в интервью телеканалу TF1.

Россия просила НАТО не включать в свой состав Украину и Грузию. США и НАТО не стали подписывать двусторонний договор о европейской безопасности с Россией, который предполагал соблюдение этого требования. По словам президента РФ Владимира Путина, альянс обманул Россию, потому что США и НАТО обещали в 1990-е годы не расширяться на восток. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что охладел к альянсу. По его словам, это произошло после осознания, что организация не готова их принять.

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Обещание Украине членства в НАТО было ошибкой во взаимоотношениях России и Запада. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — сказал Боррель в интервью телеканалу TF1. Россия просила НАТО не включать в свой состав Украину и Грузию. США и НАТО не стали подписывать двусторонний договор о европейской безопасности с Россией, который предполагал соблюдение этого требования. По словам президента РФ Владимира Путина, альянс обманул Россию, потому что США и НАТО обещали в 1990-е годы не расширяться на восток. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что охладел к альянсу. По его словам, это произошло после осознания, что организация не готова их принять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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