Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО

11 марта 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Еврокомиссии признали свои ошибки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Обещание Украине членства в НАТО было ошибкой во взаимоотношениях России и Запада. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — сказал Боррель в интервью телеканалу TF1. Россия просила НАТО не включать в свой состав Украину и Грузию. США и НАТО не стали подписывать двусторонний договор о европейской безопасности с Россией, который предполагал соблюдение этого требования. По словам президента РФ Владимира Путина, альянс обманул Россию, потому что США и НАТО обещали в 1990-е годы не расширяться на восток. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что охладел к альянсу. По его словам, это произошло после осознания, что организация не готова их принять. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обещание Украине членства в НАТО было ошибкой во взаимоотношениях России и Запада. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — сказал Боррель в интервью телеканалу TF1. Россия просила НАТО не включать в свой состав Украину и Грузию. США и НАТО не стали подписывать двусторонний договор о европейской безопасности с Россией, который предполагал соблюдение этого требования. По словам президента РФ Владимира Путина, альянс обманул Россию, потому что США и НАТО обещали в 1990-е годы не расширяться на восток. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что охладел к альянсу. По его словам, это произошло после осознания, что организация не готова их принять.