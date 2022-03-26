Посла России в Праге вызвали на серьезный разговор в МИД Чехии

Послу России в Праге Андрею Змеевскому выразили решительный протест в МИД Чехии. Об этом сообщили в дипведомстве.
«Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского). Он выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России », — говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.
Претензия была к «неприемлемому поведению российских властей». В ведомстве подчеркнули, что некоторые действия РФ противоречат обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией.
Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. При этом он подчеркнул, что до разрыва дипломатических отношений между странами дело все же не дойдет.
Послу России в Праге Андрею Змеевскому выразили решительный протест в МИД Чехии. Об этом сообщили в дипведомстве. «Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского). Он выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России », — говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter. Претензия была к «неприемлемому поведению российских властей». В ведомстве подчеркнули, что некоторые действия РФ противоречат обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией. Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. При этом он подчеркнул, что до разрыва дипломатических отношений между странами дело все же не дойдет.