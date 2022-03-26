26 марта 2022

Посла России в Праге вызвали на серьезный разговор в МИД Чехии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
Посла России в Праге Змеевского пригласили во внешнеполитическое ведомство Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Послу России в Праге Андрею Змеевскому выразили решительный протест в МИД Чехии. Об этом сообщили в дипведомстве.

«Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского). Он выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России », — говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

Претензия была к «неприемлемому поведению российских властей». В ведомстве подчеркнули, что некоторые действия РФ противоречат обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. При этом он подчеркнул, что до разрыва дипломатических отношений между странами дело все же не дойдет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Послу России в Праге Андрею Змеевскому выразили решительный протест в МИД Чехии. Об этом сообщили в дипведомстве. «Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге (Александра Змеевского). Он выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России », — говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter. Претензия была к «неприемлемому поведению российских властей». В ведомстве подчеркнули, что некоторые действия РФ противоречат обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией. Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. При этом он подчеркнул, что до разрыва дипломатических отношений между странами дело все же не дойдет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...