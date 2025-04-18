Мировой рекорд Усейна Болта побит ветераном-спринтером из Африки

Ветеран спринта Акани Симбин из Южной Африки побил рекорд мировой звезды забегов Усейна Болта. Ему удалось 11-й сезон подряд преодолеть 100 метров менее чем за 10 секунд. При этом за Болтом до сих пор остается рекорд по скорости 9,58 секунды. Об этом сообщил Essentially Sports.
«Акани Симбин показал ровные 9,90 секунды в финале на 100 метров — достаточно быстро, чтобы выиграть гонку, и достаточно быстро, чтобы войти в историю. Завершив этот забег, он стал первым человеком, который преодолел десятисекундный рубеж в беге одиннадцать лет подряд. Стандарт скорости в 10 секунд был достигнут Болтом в общей сложности 10 раз, но он ни разу не поддерживал его в течение одного десятилетия подряд», — говорится в материале издания.
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