26 марта 2022

Посол РФ в Польше допустил закрытие российского посольства

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
Посол РФ считает, что до разрыва дипотношений с Польшей дело не дойдет Фото:
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Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. В то же время он заявил, что до разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой дело, скорее всего, не дойдет.

«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», — сказал Андреев в эфире программы «Соловьев Live». Посол также подчеркнул. что российское дипведомство работает «в мирных условиях».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным и отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Польша осудила действия России, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал отправить на Украины гуманитарную миссию НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Польша также выступила за торговую блокаду России и отправку войск НАТО в зону спецоперации.

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Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. В то же время он заявил, что до разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой дело, скорее всего, не дойдет. «До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», — сказал Андреев в эфире программы «Соловьев Live». Посол также подчеркнул. что российское дипведомство работает «в мирных условиях». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным и отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Польша осудила действия России, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал отправить на Украины гуманитарную миссию НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Польша также выступила за торговую блокаду России и отправку войск НАТО в зону спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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