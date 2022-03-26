Посол РФ в Польше допустил закрытие российского посольства

27 марта 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Посол РФ считает, что до разрыва дипотношений с Польшей дело не дойдет Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. В то же время он заявил, что до разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой дело, скорее всего, не дойдет. «До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», — сказал Андреев в эфире программы «Соловьев Live». Посол также подчеркнул. что российское дипведомство работает «в мирных условиях». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным и отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Польша осудила действия России, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал отправить на Украины гуманитарную миссию НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Польша также выступила за торговую блокаду России и отправку войск НАТО в зону спецоперации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил возможность закрытия российского посольства в Польше. В то же время он заявил, что до разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой дело, скорее всего, не дойдет. «До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», — сказал Андреев в эфире программы «Соловьев Live». Посол также подчеркнул. что российское дипведомство работает «в мирных условиях». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным и отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Польша осудила действия России, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал отправить на Украины гуманитарную миссию НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Польша также выступила за торговую блокаду России и отправку войск НАТО в зону спецоперации.