Эксперт Зыков: канал Вована и Лексуса в YouTube удален незаконно

28 марта 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Канал пранкеров был заблокирован на YouTube 26 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У YouTube не было оснований блокировать канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), так как авторы не размещали на сервисе запрещенный контент. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. YouTube 26 марта заблокировал канал пранкеров за нарушение правил сообщества. Произошло это после публикации на платформе диалога с министром обороны Великобритании. Вован и Лесус разыграли Бена Уоллеса, позвонив ему от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В интервью шла речь о поддержке Украины при ее вступлении в НАТО и в разработке ядерного оружия. После чего власти Великобритании обратились к администрации YouTube с просьбой блокировать фрагменты разговора. При этом требования Роскомнадзора об удалении фейков о министре обороны России Сергее Шойгу остаются без внимания. «Налицо политическая ангажированность YouTube. Великобритания попросила об удалении материала, который дискредитирует министра страны, хотя там не было ничего запрещенного, ужасного, не было каких-то оскорблений, не было ничего такого, что попадает под слово „запрет“, авторы просто разыграли, пошутили, но сервис пошел на поводу. Но когда Россия просит видеохостинг удалять реально опасный контент, провокационный, фейковый, агитационный, экстремистский, это все игнорируется», — объяснил Владимир Зыков. Спикер напомнил, что несколько дней назад сервис заявлял о недопустимости блокировки развлекательного контента, но изменил свои правила. «Буквально несколько дней назад YouTube заявлял, что они не будут блокировать какой-то пользовательский контент, неновостной, а тут взяли и заблокировали. Опять же налицо двойные стандарты, предвзятая модерация. Не складывается ощущения, что есть у сервиса какие-то единые правила модерации, для них „все звери равны, но есть более равные“, поэтому задача российских властей, конечно, защитить интересы пользователей», — подчеркнул Зыков. РФ начала 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что у страны не осталось другого выбора, а целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритетом Вооруженных сил РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поддерживать взаимодействие с Россией по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтинга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У YouTube не было оснований блокировать канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), так как авторы не размещали на сервисе запрещенный контент. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. YouTube 26 марта заблокировал канал пранкеров за нарушение правил сообщества. Произошло это после публикации на платформе диалога с министром обороны Великобритании. Вован и Лесус разыграли Бена Уоллеса, позвонив ему от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В интервью шла речь о поддержке Украины при ее вступлении в НАТО и в разработке ядерного оружия. После чего власти Великобритании обратились к администрации YouTube с просьбой блокировать фрагменты разговора. При этом требования Роскомнадзора об удалении фейков о министре обороны России Сергее Шойгу остаются без внимания. «Налицо политическая ангажированность YouTube. Великобритания попросила об удалении материала, который дискредитирует министра страны, хотя там не было ничего запрещенного, ужасного, не было каких-то оскорблений, не было ничего такого, что попадает под слово „запрет“, авторы просто разыграли, пошутили, но сервис пошел на поводу. Но когда Россия просит видеохостинг удалять реально опасный контент, провокационный, фейковый, агитационный, экстремистский, это все игнорируется», — объяснил Владимир Зыков. Спикер напомнил, что несколько дней назад сервис заявлял о недопустимости блокировки развлекательного контента, но изменил свои правила. «Буквально несколько дней назад YouTube заявлял, что они не будут блокировать какой-то пользовательский контент, неновостной, а тут взяли и заблокировали. Опять же налицо двойные стандарты, предвзятая модерация. Не складывается ощущения, что есть у сервиса какие-то единые правила модерации, для них „все звери равны, но есть более равные“, поэтому задача российских властей, конечно, защитить интересы пользователей», — подчеркнул Зыков. РФ начала 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что у страны не осталось другого выбора, а целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритетом Вооруженных сил РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поддерживать взаимодействие с Россией по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтинга.