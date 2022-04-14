Нуланд: США склонны считать спецоперацию РФ «геноцидом»

Нуланд заявила, что США могут признать действия России на Украине «геноцидом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство США с высокой вероятностью может признать спецоперацию России на Украине «геноцидом». Об этом сообщила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд. Она отметила, что Вашингтон сейчас собирает доказательства для этого.

«Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счете обнаружим то, о чем говорил президент Байден. Потому что-то, что происходит на земле, — это не случайность», — передают РИА «Новости» слова Нуланд, сказанные в эфире телеканала CNN.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что события на Украине кажутся ему «геноцидом». Он также неоднократно называл ранее главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом», передает RT. В Кремле заявили, что подобные высказывания неприемлемы для главы государства.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входят исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.