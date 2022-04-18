«Уральские авиалинии» назвали срок возврата денег за билеты

18 апреля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

В авиакомпанию поступает до 1000 обращений в сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернет средства за билеты в течение 30 дней. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, сейчас в работе находится 35400 заявок. Порядка 16700 обращений были уже обработаны специалистами, а средства полностью возвращены. «Мы закрыли продажи в южные аэропорты до 15 мая, а международные рейсы были отменены еще в марте. Поток заявок стабильный, он не увеличивается и не уменьшается. Сейчас мы получаем от клиентов примерно 1000 обращений в сутки», — заявляют представители «Уральских авиалиний». В авиакомпании отмечают, что средства по всем заявкам будут возвращены клиентам. Однако срок в 30 дней может быть увеличен из-за огромного количества запросов. Ранее «Уральские авиалинии» объявили о возвращении рейсов на восток России. С 25 апреля для пассажиров будут доступны перелеты в Барнаул, Благовещенск, Омск и Читу. Отмечается, что для клиентов с дальневосточной пропиской билеты будут продаваться по сниженной стоимости. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернет средства за билеты в течение 30 дней. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, сейчас в работе находится 35400 заявок. Порядка 16700 обращений были уже обработаны специалистами, а средства полностью возвращены. «Мы закрыли продажи в южные аэропорты до 15 мая, а международные рейсы были отменены еще в марте. Поток заявок стабильный, он не увеличивается и не уменьшается. Сейчас мы получаем от клиентов примерно 1000 обращений в сутки», — заявляют представители «Уральских авиалиний». В авиакомпании отмечают, что средства по всем заявкам будут возвращены клиентам. Однако срок в 30 дней может быть увеличен из-за огромного количества запросов. Ранее «Уральские авиалинии» объявили о возвращении рейсов на восток России. С 25 апреля для пассажиров будут доступны перелеты в Барнаул, Благовещенск, Омск и Читу. Отмечается, что для клиентов с дальневосточной пропиской билеты будут продаваться по сниженной стоимости.