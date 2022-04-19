Минобороны РФ: уничтожены склады с украинскими ракетами «Точка-У»

Армия РФ поразила 60 объектов военной инфраструктуру ВСУ, сообщили в Минобороны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожила два склада, в которых хранились головные части ракет «Точка-У». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет „Точка-У“. Также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника», — сообщили в Минобороны.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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