Минобороны РФ: уничтожены склады с украинскими ракетами «Точка-У»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Армия РФ поразила 60 объектов военной инфраструктуру ВСУ, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожила два склада, в которых хранились головные части ракет «Точка-У». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет „Точка-У“. Также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника», — сообщили в Минобороны.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Российские военные уничтожила два склада, в которых хранились головные части ракет «Точка-У». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет „Точка-У“. Также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника», — сообщили в Минобороны. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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