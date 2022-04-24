IT-компании попросили российские власти помочь в покупке серверов

25 апреля 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Российские IT-компании обратились в Минцифры с просьбой помочь им закупить «десятков тысяч серверов» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных из-за антироссийских санкций. Они обратились в Минцифры с просьбой помочь им закупить «десятков тысяч серверов». «Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании „десятки тысяч серверов“», — сообщает « Коммерсант» со ссылкой на собеседника VK. Он уточнил, что VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой, в том числе для обеспечения текущей работы сервисов компании. Приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке сейчас невозможно, пояснили газете его участники. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России. В частности в этом списке оказались Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota и другие. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных из-за антироссийских санкций. Они обратились в Минцифры с просьбой помочь им закупить «десятков тысяч серверов». «Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании „десятки тысяч серверов“», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседника VK. Он уточнил, что VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой, в том числе для обеспечения текущей работы сервисов компании. Приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке сейчас невозможно, пояснили газете его участники. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России. В частности в этом списке оказались Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota и другие.