Кудрин: нефтегазовые доходы за 2022 год будут полностью потрачены

27 апреля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Кудрин заявил о том, что все доходы за энергоносители придется потратить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все полученные в 2022 году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 трлн будут потрачены. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании президиума Совета законодателей РФ. «На стабилизацию ситуации в экономике в 2022 году потребуется более 4 триллионов рублей из федерального бюджета. Все полученные в этом году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 триллиона рублей будут потрачены», — заявил Кудрин. Трансляция с заседания ведется на сайте Совфеда. Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что к концу 2022 года инфляция достигнет 20%. В 2024—2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6 и 2,8% соответственно. Кудрин уже пообещал России два сложных года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Все полученные в 2022 году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 трлн будут потрачены. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании президиума Совета законодателей РФ. «На стабилизацию ситуации в экономике в 2022 году потребуется более 4 триллионов рублей из федерального бюджета. Все полученные в этом году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 триллиона рублей будут потрачены», — заявил Кудрин. Трансляция с заседания ведется на сайте Совфеда. Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что к концу 2022 года инфляция достигнет 20%. В 2024—2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6 и 2,8% соответственно. Кудрин уже пообещал России два сложных года.