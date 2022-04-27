Кудрин: Россию ждут два сложных года

Алексей Кудрин озвучил базовый прогноз по инфляции
В ближайшие полтора-два года России будет очень сложно. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступая перед Советом Федерации РФ. Трансляция выступления идет на сайте Совфеда.
«Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Инфляция в России в 2022 по базовому прогнозу составит 20,7%. В 2023-м — более 6%», — сказал Кудрин.
Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что к концу 2022 года инфляция достигнет 20%. При этом ВВП к концу года упадет на 8,8%, однако выйдет на положительную динамику уже в 2023 году. В 2024—2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6 и 2,8% соответственно.
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