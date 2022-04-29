29 апреля 2022

Терапевт Хамицева назвала шесть причин головной боли

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, врач, больница, доктор
Головная боль может говорить об опухоли головного мозга, предупредила Оксана Хамицева Фото:

Головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приемом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила терапевт Оксана Хамицева.

«Головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы: цереброваскулярную болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие. Второе — это кардиологические проблемы: повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии и прочее. Третья причина — эндокринологические проблемы: заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы, проблемы с женскими половыми гормонами, с гормонами надпочечников или гипофиза», — рассказала Оксана Хамицева.

Также данный симптом могут провоцировать таблетки, аутоиммунные заболевания и опухоли, добавила эксперт. «Некоторые препараты вызывают побочные эффекты в виде головных болей. Например, антибиотики, оральные контрацептивы. Системные аутоиммунные заболевания, васкулиты, железо- и В12-дефицитная анемия. Шестая причина — опухоли головного и спинного мозга», — объяснила врач.

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Головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приемом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила терапевт Оксана Хамицева. «Головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы: цереброваскулярную болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие. Второе — это кардиологические проблемы: повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии и прочее. Третья причина — эндокринологические проблемы: заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы, проблемы с женскими половыми гормонами, с гормонами надпочечников или гипофиза», — рассказала Оксана Хамицева. Также данный симптом могут провоцировать таблетки, аутоиммунные заболевания и опухоли, добавила эксперт. «Некоторые препараты вызывают побочные эффекты в виде головных болей. Например, антибиотики, оральные контрацептивы. Системные аутоиммунные заболевания, васкулиты, железо- и В12-дефицитная анемия. Шестая причина — опухоли головного и спинного мозга», — объяснила врач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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