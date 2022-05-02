МЧС РФ: в Подмосковье загорелся склад

На складе с бумагой в Подмосковье произошел пожар
На территории склада в городском округе Богородский в Подмосковье произошел пожар, ему присвоен повышенный ранг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«На момент прибытия пожарных он [склад] горел по всей площади. Объявлен повышенный ранг пожара», — сказал представитель пресс-службы МЧС, передает «ТАСС». Возгорание возникло на складе с бумагой, расположенном на Кудиновском шоссе, площадь возгорания составила 33 800 квадратных метров, здание частично обрушилось.
Также сообщается, что для тушения пожара привлечены около 100 человек. При этом задействовано 33 единицы спецтехники.
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