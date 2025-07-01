Генштаб ВСУ впервые признал потерю части Сумской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Генштабе ВСУ впервые признали потерю нескольких районов Сумской области
В Генштабе ВСУ впервые признали потерю нескольких районов Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный штаб ВС Украины впервые де-факто подтвердил утрату контроля над отдельными частями территорий на севере Сумской области. Оперативная карта с обозначенными соответствующими районами была размещена на странице Генштаба ВСУ в рамках очередного официального обзора ситуации на линии фронта в соцсетях.

«В частности, из карты следует, что ВСУ не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере Сумской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные, опубликованные в Facebook* (принадлежащим компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России). В ранее опубликованных картах, включая вечернюю сводку Генштаба ВСУ от 30 июня, указанные районы все еще обозначались как находящиеся под контролем украинской стороны.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ сообщили о значительном превосходстве российских войск в Сумской области. По предоставленной информации издания The Wall Street Journal, численность российских военных в этом регионе втрое превышает количество украинских сил, пишет «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный штаб ВС Украины впервые де-факто подтвердил утрату контроля над отдельными частями территорий на севере Сумской области. Оперативная карта с обозначенными соответствующими районами была размещена на странице Генштаба ВСУ в рамках очередного официального обзора ситуации на линии фронта в соцсетях. «В частности, из карты следует, что ВСУ не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере Сумской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные, опубликованные в Facebook* (принадлежащим компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России). В ранее опубликованных картах, включая вечернюю сводку Генштаба ВСУ от 30 июня, указанные районы все еще обозначались как находящиеся под контролем украинской стороны. Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ сообщили о значительном превосходстве российских войск в Сумской области. По предоставленной информации издания The Wall Street Journal, численность российских военных в этом регионе втрое превышает количество украинских сил, пишет «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...