Киев получил 1,9 млрд евро от украденных Западом российских активов

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В 2024 году лидеры ЕС приняли решение направлять часть доходов на поддержку Украины
В 2024 году лидеры ЕС приняли решение направлять часть доходов на поддержку Украины Фото:

В течение первых шести месяцев 2025 года Евросоюз передал Украине 1,9 млрд евро, полученных в виде доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В ходе нашего председательства удалось передать Украине второй транш помощи в размере 1,9 млрд евро с процентов от замороженных российских активов», — рассказал Сикорский на пресс-конференции по итогам председательства Варшавы в Совете ЕС. Трансляция велась на телеканале TVP Info.

В 2024 году лидеры стран ЕС приняли решение направлять часть доходов от реинвестирования российских активов на военную поддержку Украины. Весной 2025 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что из почти 1,9 млрд евро, один миллиард будет потрачен на закупку вооружения у украинских производителей по так называемой «датской модели». Более 600 млн евро выделено на приобретение артиллерии и боеприпасов, а свыше 200 млн евро — на усиление систем противовоздушной обороны.

После начала специальной военной операции в 2022 году Евросоюз, США, Канада и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Из них примерно 5–6 млрд долларов находятся в США, а основная часть — в Европе, в частности на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся около 210 млрд долларов.

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В течение первых шести месяцев 2025 года Евросоюз передал Украине 1,9 млрд евро, полученных в виде доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «В ходе нашего председательства удалось передать Украине второй транш помощи в размере 1,9 млрд евро с процентов от замороженных российских активов», — рассказал Сикорский на пресс-конференции по итогам председательства Варшавы в Совете ЕС. Трансляция велась на телеканале TVP Info. В 2024 году лидеры стран ЕС приняли решение направлять часть доходов от реинвестирования российских активов на военную поддержку Украины. Весной 2025 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что из почти 1,9 млрд евро, один миллиард будет потрачен на закупку вооружения у украинских производителей по так называемой «датской модели». Более 600 млн евро выделено на приобретение артиллерии и боеприпасов, а свыше 200 млн евро — на усиление систем противовоздушной обороны. После начала специальной военной операции в 2022 году Евросоюз, США, Канада и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Из них примерно 5–6 млрд долларов находятся в США, а основная часть — в Европе, в частности на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся около 210 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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