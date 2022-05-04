Экс-соратник Ельцина поделился воспоминаниями о Шушкевиче

04 мая 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Бывший глава службы протокола Ельцина поделился воспоминаниями о Станиславе Шушкевиче Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-глава служб протокола президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко поделился воспоминаниями о первом главе независимой Белоруссии Станиславе Шушкевиче. В разговоре с телеканалом «Звезда» он сказал, что относился к экс-главе Белоруссии с большим уважением. «Он человек из науки. Я к нему относился с большим уважением. У меня теплые о нем воспоминания, как о человеке, который делал свое дело и видел мир по-своему», — сказал Шевченко в разговоре с телеканалом. О смерти Шушкевича сообщила его жена Ирина 4 мая. Он скончался в Минске. Станислав Шушкевич был одним из авторов Беловежских соглашений, которые были подписаны 8 декабря 1991 года. Этот документ юридически оформил распад Советского союза. Также документ подписали первый президент РФ Борис Ельцин и народный депутат Верховной Рады Леонид Кравчук. С 1991 по 1994 год Шушкевич возглавлял Белоруссию. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Экс-глава служб протокола президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко поделился воспоминаниями о первом главе независимой Белоруссии Станиславе Шушкевиче. В разговоре с телеканалом «Звезда» он сказал, что относился к экс-главе Белоруссии с большим уважением. «Он человек из науки. Я к нему относился с большим уважением. У меня теплые о нем воспоминания, как о человеке, который делал свое дело и видел мир по-своему», — сказал Шевченко в разговоре с телеканалом. О смерти Шушкевича сообщила его жена Ирина 4 мая. Он скончался в Минске. Станислав Шушкевич был одним из авторов Беловежских соглашений, которые были подписаны 8 декабря 1991 года. Этот документ юридически оформил распад Советского союза. Также документ подписали первый президент РФ Борис Ельцин и народный депутат Верховной Рады Леонид Кравчук. С 1991 по 1994 год Шушкевич возглавлял Белоруссию.