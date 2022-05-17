В России построят фабрики для производства микропроцессоров

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Марафон
В России научились разрабатывать микропроцессоры, но пока не могут производить Фото:

В России построят фабрики для производства микропроцессоров. Об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Есть дизайн-центр, который создает новое поколение процессоров „Эльбрус“, но пока на территории РФ нет фабрики, которая могла бы эти процессоры, как говорят, печь. Мы делаем все, чтобы такие фабрики появились, и чтобы мы могли процессоры не только придумывать, разрабатывать и конструировать, что у нас, кстати, получается неплохо, но и производить», — сообщил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что сейчас микропроцессоры российской разработки производят за рубежом. «Нужно сделать так, чтобы эти заводы были на территории России. И «Эльбрусы», и Байкалы», и другие процессоры производить. Правительство уделяет этому огромное внимание. Не все могу вам рассказать, просто пока верьте», — обратился он к участникам марафона.

В ходе своего выступления Чернышенко также заявил, что правительство признает проблему утечки перспективных научных разработок российских ученых за рубеж. Большинство технологических открытий были сделаны в России, но коммерциализация их происходит не в России.

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В России построят фабрики для производства микропроцессоров. Об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «Есть дизайн-центр, который создает новое поколение процессоров „Эльбрус“, но пока на территории РФ нет фабрики, которая могла бы эти процессоры, как говорят, печь. Мы делаем все, чтобы такие фабрики появились, и чтобы мы могли процессоры не только придумывать, разрабатывать и конструировать, что у нас, кстати, получается неплохо, но и производить», — сообщил Чернышенко. Вице-премьер отметил, что сейчас микропроцессоры российской разработки производят за рубежом. «Нужно сделать так, чтобы эти заводы были на территории России. И «Эльбрусы», и Байкалы», и другие процессоры производить. Правительство уделяет этому огромное внимание. Не все могу вам рассказать, просто пока верьте», — обратился он к участникам марафона. В ходе своего выступления Чернышенко также заявил, что правительство признает проблему утечки перспективных научных разработок российских ученых за рубеж. Большинство технологических открытий были сделаны в России, но коммерциализация их происходит не в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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