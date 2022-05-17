Власти РФ признали утечку технологий за границу

17 мая 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Научные разработки российских ученых не доходят до производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В правительстве РФ признали утечку перспективных научных разработок российских ученых за рубеж. Об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Большинство технологических открытий были сделаны в России, но коммерциализация их происходит не в России. Это парадокс. У нас не доводится открытие до создания прототипа, не говоря уже о масштабировании производства. Ученые отчитываются о своей работе количеством научных статей, но статьи эти на английском языке в иностранных изданиях», — рассказал Чернышенко. По словам вице-премьера, оказалось, что это «очень удобно для тех, кто будет эти технологии воровать» у России. «Они сразу посмотрели, увидели что хорошая научная группа, и пригласили их к себе поработать. К сожалению, это не шутка, так и происходило. Есть ли в этом наша вина? Конечно, есть. Мы немножко проморгали эту историю. А потенциал у нас гигантский», — добавил он. В конце апреля зарубежные СМИ сообщили о плане правительства США переманить российских ученых, для этого визовые требования для них могут быть смягчены. Эта идея обсуждается сотрудниками администрации президента Джо Байдена с Конгрессом США.

В правительстве РФ признали утечку перспективных научных разработок российских ученых за рубеж. Об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Большинство технологических открытий были сделаны в России, но коммерциализация их происходит не в России. Это парадокс. У нас не доводится открытие до создания прототипа, не говоря уже о масштабировании производства. Ученые отчитываются о своей работе количеством научных статей, но статьи эти на английском языке в иностранных изданиях», — рассказал Чернышенко. По словам вице-премьера, оказалось, что это «очень удобно для тех, кто будет эти технологии воровать» у России. «Они сразу посмотрели, увидели что хорошая научная группа, и пригласили их к себе поработать. К сожалению, это не шутка, так и происходило. Есть ли в этом наша вина? Конечно, есть. Мы немножко проморгали эту историю. А потенциал у нас гигантский», — добавил он. В конце апреля зарубежные СМИ сообщили о плане правительства США переманить российских ученых, для этого визовые требования для них могут быть смягчены. Эта идея обсуждается сотрудниками администрации президента Джо Байдена с Конгрессом США.