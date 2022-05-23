Клишас подтвердил решение Путина по главе МЧС

Президент России Владимир Путин передал в Совет Федерации кандидатуру на должность главы МЧС. Эту информацию в своем telegram-канале подтвердил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.
«Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от Президента России Путина поступило. Профильный Комитет — по обороне и безопасности. Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом Палаты», — написал Клишас.
Президент России Владимир Путин передал в Совет Федерации кандидатуру на должность главы МЧС. Эту информацию в своем telegram-канале подтвердил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. «Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от Президента России Путина поступило. Профильный Комитет — по обороне и безопасности. Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом Палаты», — написал Клишас. Ранее СМИ сообщили, что Путин предложил назначить главой МЧС Александра Куренкова. По данным источников РБК, раньше он работал личным адъютантом президента. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре 2021 года. После смерти Зиничева обязанности главы МЧС исполнял его заместитель Александр Чуприян.