Минфин РФ отчитался о пополнении «народной кубышки»

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Объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей Фото:

Министерство финансов России отчиталось о пополнении «народной кубышки» — Фонда национального благосостояния. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства.

«Формирование средств в иностранных валютах в суммах 14 823,8 млн евро, 1 577,8 млн фунтов стерлингов, 240 333,7 млн японских иен, 82 943,3 млн китайских юаней, а также 149 202,2 кг золота. На 1 июня объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП», — отмечает пресс-служба Минфина.

На средства фонда в размере 250 млн рублей были куплены акции ОАО «РЖД». Стоимость одной акции составляла 1 рублей. Кроме того, в долговые обязательства иностранных государств пошли 3 млн долларов США.

В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доходы бюджета России, выпадающие от отсрочки социальных взносов в 2022 году, компенсируют из ФНБ. По его словам, объемы отсрочки — 1 трлн 100 млн и 540 млрд во втором и третьем кварталах — будут компенсированы.

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Министерство финансов России отчиталось о пополнении «народной кубышки» — Фонда национального благосостояния. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства. «Формирование средств в иностранных валютах в суммах 14 823,8 млн евро, 1 577,8 млн фунтов стерлингов, 240 333,7 млн японских иен, 82 943,3 млн китайских юаней, а также 149 202,2 кг золота. На 1 июня объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП», — отмечает пресс-служба Минфина. На средства фонда в размере 250 млн рублей были куплены акции ОАО «РЖД». Стоимость одной акции составляла 1 рублей. Кроме того, в долговые обязательства иностранных государств пошли 3 млн долларов США. В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доходы бюджета России, выпадающие от отсрочки социальных взносов в 2022 году, компенсируют из ФНБ. По его словам, объемы отсрочки — 1 трлн 100 млн и 540 млрд во втором и третьем кварталах — будут компенсированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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