Минфин РФ отчитался о пополнении «народной кубышки»

06 июня 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство финансов России отчиталось о пополнении «народной кубышки» — Фонда национального благосостояния. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства. «Формирование средств в иностранных валютах в суммах 14 823,8 млн евро, 1 577,8 млн фунтов стерлингов, 240 333,7 млн японских иен, 82 943,3 млн китайских юаней, а также 149 202,2 кг золота. На 1 июня объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП», — отмечает пресс-служба Минфина. На средства фонда в размере 250 млн рублей были куплены акции ОАО «РЖД». Стоимость одной акции составляла 1 рублей. Кроме того, в долговые обязательства иностранных государств пошли 3 млн долларов США. В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доходы бюджета России, выпадающие от отсрочки социальных взносов в 2022 году, компенсируют из ФНБ. По его словам, объемы отсрочки — 1 трлн 100 млн и 540 млрд во втором и третьем кварталах — будут компенсированы. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство финансов России отчиталось о пополнении «народной кубышки» — Фонда национального благосостояния. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства. «Формирование средств в иностранных валютах в суммах 14 823,8 млн евро, 1 577,8 млн фунтов стерлингов, 240 333,7 млн японских иен, 82 943,3 млн китайских юаней, а также 149 202,2 кг золота. На 1 июня объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП», — отмечает пресс-служба Минфина. На средства фонда в размере 250 млн рублей были куплены акции ОАО «РЖД». Стоимость одной акции составляла 1 рублей. Кроме того, в долговые обязательства иностранных государств пошли 3 млн долларов США. В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доходы бюджета России, выпадающие от отсрочки социальных взносов в 2022 году, компенсируют из ФНБ. По его словам, объемы отсрочки — 1 трлн 100 млн и 540 млрд во втором и третьем кварталах — будут компенсированы.