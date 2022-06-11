В ДНР поднялся гриб от мощного взрыва в районе химкомбината. Видео

12 июня 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Грибовидное облако от взрыва видно из Донецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат «Коксохим». Гриб стал виден из Донецка сразу после серии обстрелов. «„Гриб“ от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Грибовидное облако видно из Донецка. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра. Город находится под контролем украинских боевиков. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Ранее стало известно о массированных ударах по ДНР. В СЦКК фиксировали 15 обстрелов по Донецку. Кроме того, сообщалось об ударах по Михайловке (выпущено 5 снарядов калибра 122 мм), Яковлевке (15 ракет из БМ-21 «Град») и Верхнеторецкому (5 снарядов калибра 122 мм). Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат «Коксохим». Гриб стал виден из Донецка сразу после серии обстрелов. «„Гриб“ от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Грибовидное облако видно из Донецка. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра. Город находится под контролем украинских боевиков. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Ранее стало известно о массированных ударах по ДНР. В СЦКК фиксировали 15 обстрелов по Донецку. Кроме того, сообщалось об ударах по Михайловке (выпущено 5 снарядов калибра 122 мм), Яковлевке (15 ракет из БМ-21 «Град») и Верхнеторецкому (5 снарядов калибра 122 мм).