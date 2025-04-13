Надпись, посвященную Паше Технику, убрали со стены Цоя

На стене музыканта Виктора Цоя в центре Москвы полностью закрасили граффити «Техник», посвященное памяти ушедшего из жизни рэпера Паши Техника. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Граффити „Техник“ на стене Виктора Цоя в центре Москвы полностью закрашено», — передает агентство. Там уточнили, что художники нанесли поверх надписи новые изображения, а также восстановили один из портретов Цоя.
Ранее на стене Цоя неизвестные покрыли лицо легендарного музыканта надписью «Техник», что вызвало широкий резонанс. Спустя короткое время после этого поверх граффити были приклеены плакаты с изображением Цоя.
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