ВСУ атаковали три российских региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями
Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России сообщило о том, что системы противовоздушной обороны страны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Дроны ВСУ уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

«13 апреля текущего года около 12:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Около 14:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства. Там добавили, что  два украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над территориями Брянской и Курской областей. Это произошло С 16:30 мск до 19:00 (мск). 

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 апреля три российских региона подверглись атакам украинских беспилотников. Обошлось без жертв. Больше всего БПЛА было перехвачено в Ростовской области — 12 штук. Подробнее в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство обороны России сообщило о том, что системы противовоздушной обороны страны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Дроны ВСУ уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. «13 апреля текущего года около 12:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Около 14:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства. Там добавили, что  два украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над территориями Брянской и Курской областей. Это произошло С 16:30 мск до 19:00 (мск).  Ранее сообщалось, что в ночь на 13 апреля три российских региона подверглись атакам украинских беспилотников. Обошлось без жертв. Больше всего БПЛА было перехвачено в Ростовской области — 12 штук. Подробнее в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...