ВСУ атаковали три российских региона

Министерство обороны России сообщило о том, что системы противовоздушной обороны страны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Дроны ВСУ уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
«13 апреля текущего года около 12:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Около 14:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства. Там добавили, что два украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над территориями Брянской и Курской областей. Это произошло С 16:30 мск до 19:00 (мск).
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 апреля три российских региона подверглись атакам украинских беспилотников. Обошлось без жертв. Больше всего БПЛА было перехвачено в Ростовской области — 12 штук. Подробнее в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.