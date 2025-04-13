«Так сильно похудела!»: фигуристка Медведева высказалась о своей онкологии

Фигуристка Евгения Медведева в последнее время заметно преобразилась и похудела. Но, как оказалось, не всем перемены двукратной серебряной призерки Олимпийских игр пришлись по душе. Фигуристка рассказала, что подруга заподозрила у нее онкологию.
«Близкая подруга, с которой мы начинали кататься, весит 41 килограмм. Я приезжаю к ней в гости. Мы не виделись пару месяцев, а за это время я стала следить за питанием просто ради здоровья. И как-то я втянулась, выглядеть стала лучше, и отеки ушли, и какая-то мягкость пропала. Я такая подтянутая лань снова стала. А подруга меня просто на пороге встретила, закрыв рот: „Женя, с тобой все в порядке?! Что ты так сильно похудела? Я тебя умоляю, поешь! У тебя что, рак?!“ Вот так меня встретил родной человек!» — говорит Медведева.
Евгения отмечает, что в «новом» теле чувствует себя прекрасно, она довольна отражением, а главное — у нее нет никаких женских проблем со здоровьем. «Я здоровая красивая, все зашибись, а мне: „У тебя рак?“ Блин, ну вы с ума сошли?!» — рассказала фигуристка в эфире YouTube-шоу «ДоброFon».
На перемены Медведеву подтолкнули проблемы со здоровьем, которые появляются на фоне жесткой спортивной дисциплины, существующей в профессиональном спорте. В частности, у нее было расстройство пищевого поведения (РПП). Помимо этого из-за ограничений в еде и стрессов у Медведевой буквально «посыпался» весь организм. Врачи диагностировали звезде льда остеопороз — заболевание скелета, приводящее к хрупкости костей. Лечение было непростым, но дало свои плоды. Кроме того, Евгения признавалась, что тренировки ударили и по ее женскому здоровью, которое удалось восстановить только к 18 годам.
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