Во Франции разозлились на Макрона за его слова о России

Филиппо: действия Макрона могут привести к третьей мировой войне
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Филиппо считает, что принуждение России к перемирию может грозить новой войной в мире
Филиппо считает, что принуждение России к перемирию может грозить новой войной в мире Фото:

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял, что на Россию необходимо оказывать давление с целью достижения перемирия на Украине. Об этом политик написал в соцсетях.

«Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?!» — прокомментировал позицию Макрона Филиппо в соцсети X. При этом он добавил, что подобные действия, связанные с давлением на РФ, приведут не к миру, а третьей мировой войне.

Лидер партии «Патриоты» недавно уже критиковал президента Франции за его призыв прекратить инвестиции в США. По мнению Филиппо, подобное заявление было унизительным для главы государства.

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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял, что на Россию необходимо оказывать давление с целью достижения перемирия на Украине. Об этом политик написал в соцсетях. «Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?!» — прокомментировал позицию Макрона Филиппо в соцсети X. При этом он добавил, что подобные действия, связанные с давлением на РФ, приведут не к миру, а третьей мировой войне. Лидер партии «Патриоты» недавно уже критиковал президента Франции за его призыв прекратить инвестиции в США. По мнению Филиппо, подобное заявление было унизительным для главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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