Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял, что на Россию необходимо оказывать давление с целью достижения перемирия на Украине. Об этом политик написал в соцсетях.
«Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?!» — прокомментировал позицию Макрона Филиппо в соцсети X. При этом он добавил, что подобные действия, связанные с давлением на РФ, приведут не к миру, а третьей мировой войне.
Лидер партии «Патриоты» недавно уже критиковал президента Франции за его призыв прекратить инвестиции в США. По мнению Филиппо, подобное заявление было унизительным для главы государства.
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