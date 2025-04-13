Зеленского уличили в подлом плане по СВО

Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу альтернативную стратегию по Украине. Этот план предусматривает продолжение военных действий против Российской Федерации, а также предполагает размещение иностранных военных контингентов на территории Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене.
«Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить [конфликт]— т.е. создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ», — заявил Дубинский в социальных сетях.
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