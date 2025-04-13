Зеленского уличили в подлом плане по СВО

Депутат Рады Дубинский: Зеленский передаст Трампу план, затягивающий конфликт
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Зеленский хочет предоставить Трампу альтернативный план по Украине
Зеленский хочет предоставить Трампу альтернативный план по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу альтернативную стратегию по Украине. Этот план предусматривает продолжение военных действий против Российской Федерации, а также предполагает размещение иностранных военных контингентов на территории Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене. 

«Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить [конфликт]— т.е. создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ», — заявил Дубинский в социальных сетях. 

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу альтернативную стратегию по Украине. Этот план предусматривает продолжение военных действий против Российской Федерации, а также предполагает размещение иностранных военных контингентов на территории Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене.  «Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить [конфликт]— т.е. создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ», — заявил Дубинский в социальных сетях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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