Фицо сравнил часть оппозиции с «петухами на крыше»

Фицо раскритиковал оппозицию за желание отправить военных на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фицо раскритиковал оппозицию, которая изменила свое мнение по отправке войск на Украину
Фицо раскритиковал оппозицию, которая изменила свое мнение по отправке войск на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разозлился на некоторых членов оппозиции, которые изначально высказывались против отправки словацких войск на территорию Украины, но потом изменили свою позицию. Он подчеркнул, что в Словакии присутствуют политические силы и партии, стремящиеся к обретению власти, однако не способные сохранять стабильность в своих убеждениях даже в течение одних суток.

«Сначала большие герои, как тот петух на крыше, что поворачивается по ветру [заявили] мол, наши солдаты на Украине — никогда [не появятся], но потом, однако, они прочитали, как их обругали [в СМИ], и сразу меняют мнение», — сказал Фицо в видеообращении. Оно опубликовано в соцсетях.

В конце марта президент Словакии Петер Пеллегрини объявил, что представители как коалиционных, так и оппозиционных политических партий раскритиковали предложение по отправке словацких военнослужащих на Украину. Однако, в начале апреля депутат из оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Юрай Крупа допустил возможность отправки военных контингентов на Украину для участия в европейских миссиях в случае победы оппозиции над действующим правительством под руководством Фицо, который категорически против участия словацких военных в таких операциях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разозлился на некоторых членов оппозиции, которые изначально высказывались против отправки словацких войск на территорию Украины, но потом изменили свою позицию. Он подчеркнул, что в Словакии присутствуют политические силы и партии, стремящиеся к обретению власти, однако не способные сохранять стабильность в своих убеждениях даже в течение одних суток. «Сначала большие герои, как тот петух на крыше, что поворачивается по ветру [заявили] мол, наши солдаты на Украине — никогда [не появятся], но потом, однако, они прочитали, как их обругали [в СМИ], и сразу меняют мнение», — сказал Фицо в видеообращении. Оно опубликовано в соцсетях. В конце марта президент Словакии Петер Пеллегрини объявил, что представители как коалиционных, так и оппозиционных политических партий раскритиковали предложение по отправке словацких военнослужащих на Украину. Однако, в начале апреля депутат из оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Юрай Крупа допустил возможность отправки военных контингентов на Украину для участия в европейских миссиях в случае победы оппозиции над действующим правительством под руководством Фицо, который категорически против участия словацких военных в таких операциях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...