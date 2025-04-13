Фицо сравнил часть оппозиции с «петухами на крыше»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разозлился на некоторых членов оппозиции, которые изначально высказывались против отправки словацких войск на территорию Украины, но потом изменили свою позицию. Он подчеркнул, что в Словакии присутствуют политические силы и партии, стремящиеся к обретению власти, однако не способные сохранять стабильность в своих убеждениях даже в течение одних суток.
«Сначала большие герои, как тот петух на крыше, что поворачивается по ветру [заявили] мол, наши солдаты на Украине — никогда [не появятся], но потом, однако, они прочитали, как их обругали [в СМИ], и сразу меняют мнение», — сказал Фицо в видеообращении. Оно опубликовано в соцсетях.
В конце марта президент Словакии Петер Пеллегрини объявил, что представители как коалиционных, так и оппозиционных политических партий раскритиковали предложение по отправке словацких военнослужащих на Украину. Однако, в начале апреля депутат из оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Юрай Крупа допустил возможность отправки военных контингентов на Украину для участия в европейских миссиях в случае победы оппозиции над действующим правительством под руководством Фицо, который категорически против участия словацких военных в таких операциях.
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