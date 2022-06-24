Госдума не будет проверять заявления о зарубежных домах депутатов

Отари Аршба заявил что депутатам можно иметь имущество за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме сообщили, что не будут расследовать информацию о зарубежных домах российских депутатов. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

«У комиссии нет правовых оснований для направления запросов по заведомо фейковым сообщениям. Напротив, мы будем просить правоохранителей расследовать фейковые истории в отношении в данном случае наших коллег. Декларации сданы и проверены на 1 апреля этого года. Будет официальное обращение к спикеру со стороны структур, оговоренных законом, — комиссия назначит проверку», — заявил Отари Аршба в интервью Daily Storm.

В июне СМИ Черногории и Германии сообщали о заморозке и конфискации имущества российских политиков и чиновников, в числе которых якобы были депутаты Госдумы. Политики, упомянутые в публикациях, опровергли наличие зарубежной недвижимости. Аршба отметил, что в информации СМИ не было точных данных, которые можно проверить. По его словам, депутаты могут иметь имущество за границей, для комиссии имеет значение в первую очередь источник дохода.

В Европе начали конфисковать имущество россиян из-за антироссийских санкций. В Италии арестовали имущество россиян, попавших под санкции, на сумму 1,7 млрд евро, сообщает «Национальная служба новостей». Ограничения ввели после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее председатель Госдуму Вячеслав Володин призвал конфисковывать активы предпринимателей из недружественных стран.

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