Московская площадка не признает «список запрещенных артистов»

08 июля 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Main Stage не будет отменять концерты «запрещенных» артистов, заявил Павел Камакин Фото: Размик Закарян © URA.RU Московская концертная площадка Main Stage не признала «список запрещенных артистов», который ранее опубликовали СМИ. Директор площадки Павел Камакин заявил, что не знает, кто написал эти списки. «Это какие-то списки, которые распространяют какие-то люди. Кто их написал? Чья подпись под ними стоит? Кто ответственен за этот список? Main Stage отменять концерт из-за них не планирует», — сказал Камакин в беседе с «Ридусом». Ранее ряд СМИ опубликовали список музыкальных групп и артистов, которым якобы не рекомендуется выступать на территории России. В Кремле заявили, что ничего не знают о подобных списках, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Московская концертная площадка Main Stage не признала «список запрещенных артистов», который ранее опубликовали СМИ. Директор площадки Павел Камакин заявил, что не знает, кто написал эти списки. «Это какие-то списки, которые распространяют какие-то люди. Кто их написал? Чья подпись под ними стоит? Кто ответственен за этот список? Main Stage отменять концерт из-за них не планирует», — сказал Камакин в беседе с «Ридусом». Ранее ряд СМИ опубликовали список музыкальных групп и артистов, которым якобы не рекомендуется выступать на территории России. В Кремле заявили, что ничего не знают о подобных списках, пишет RT.