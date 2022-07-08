Московская площадка не признает «список запрещенных артистов»

Main Stage не будет отменять концерты «запрещенных» артистов, заявил Павел Камакин
Московская концертная площадка Main Stage не признала «список запрещенных артистов», который ранее опубликовали СМИ. Директор площадки Павел Камакин заявил, что не знает, кто написал эти списки.
«Это какие-то списки, которые распространяют какие-то люди. Кто их написал? Чья подпись под ними стоит? Кто ответственен за этот список? Main Stage отменять концерт из-за них не планирует», — сказал Камакин в беседе с «Ридусом».
Ранее ряд СМИ опубликовали список музыкальных групп и артистов, которым якобы не рекомендуется выступать на территории России. В Кремле заявили, что ничего не знают о подобных списках, пишет RT.
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