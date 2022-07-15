МИД Британии вызвал посла РФ из-за смерти наемника на Украине

Андрей Келин был вызвал в МИД Великобритании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за смерти британского наемника Пола Ури. Об этом сообщает агентство Reuters.

«МИД Британии вызвал российского посла в связи со смертью британца Пола Ури в ДНР. Глава МИД Британии утверждает, что Россия должна понести полную ответственность за смерть Пола Ури в ДНР. Он утверждает, что Ури занимался гуманитарной работой и не был наемником», — сообщает Reuters.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что Пол Ури скончался 10 июля из-за хронических болезней. Он находился под арестом, ему было предъявлено обвинение в наемничестве. Морозова сообщила, что Ури руководил боевыми операциями и занимался рекрутингом и обучением наемников для ВСУ, пишет RT. Он попал в плен в апреле 2022 года.