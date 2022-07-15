МИД Британии вызвал посла РФ из-за смерти наемника на Украине

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Андрей Келин был вызвал в МИД Великобритании Фото:

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за смерти британского наемника Пола Ури. Об этом сообщает агентство Reuters.

«МИД Британии вызвал российского посла в связи со смертью британца Пола Ури в ДНР. Глава МИД Британии утверждает, что Россия должна понести полную ответственность за смерть Пола Ури в ДНР. Он утверждает, что Ури занимался гуманитарной работой и не был наемником», — сообщает Reuters.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что Пол Ури скончался 10 июля из-за хронических болезней. Он находился под арестом, ему было предъявлено обвинение в наемничестве. Морозова сообщила, что Ури руководил боевыми операциями и занимался рекрутингом и обучением наемников для ВСУ, пишет RT. Он попал в плен в апреле 2022 года.

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Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за смерти британского наемника Пола Ури. Об этом сообщает агентство Reuters. «МИД Британии вызвал российского посла в связи со смертью британца Пола Ури в ДНР. Глава МИД Британии утверждает, что Россия должна понести полную ответственность за смерть Пола Ури в ДНР. Он утверждает, что Ури занимался гуманитарной работой и не был наемником», — сообщает Reuters. Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что Пол Ури скончался 10 июля из-за хронических болезней. Он находился под арестом, ему было предъявлено обвинение в наемничестве. Морозова сообщила, что Ури руководил боевыми операциями и занимался рекрутингом и обучением наемников для ВСУ, пишет RT. Он попал в плен в апреле 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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