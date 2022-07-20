Страны ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза утвердили новый, седьмой, пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил постпред Литвы.
«В новый пакет санкций против РФ включены более 50 физических и юридических лиц. В том числе политики и военные», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпреда Литвы.
Экономические ограничения, по словам представителя ЕС, коснутся также новых мер экспортного контроля. Кроме того, они предусматривают заморозку активов Сбербанка.
Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России, операция направлена, в том числе, на прекращение многолетнего геноцида жителей ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины и нацбатальонов.
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