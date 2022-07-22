США надеются сохранить мировое лидерство после спецоперации

23 июля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Помощник Байдена: Вашингтон предлагает миру сегодня, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки планируют сохранить мировое лидерство после окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе <…>. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени», — сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо. Джейк Салливан отметил, что-то, что сегодня предлагает Америка миру, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет». Он добавил, что властям Вашингтона стоит подумать на тему того, «что уверенность — это товар», который власти должны «формировать, нести и демонстрировать». Ранее американский президент Джо Байден признался в том, что США перестали обеспечивать мировой прогресс с помощью своих технологий. При этом он подчеркнул, что весь мировой прогресс, все перемены пришли из американских технологий. В пример Байден привел микрочипы компании Intel, которые сейчас производятся в Тайване. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные Штаты Америки планируют сохранить мировое лидерство после окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе <…>. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени», — сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо. Джейк Салливан отметил, что-то, что сегодня предлагает Америка миру, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет». Он добавил, что властям Вашингтона стоит подумать на тему того, «что уверенность — это товар», который власти должны «формировать, нести и демонстрировать». Ранее американский президент Джо Байден признался в том, что США перестали обеспечивать мировой прогресс с помощью своих технологий. При этом он подчеркнул, что весь мировой прогресс, все перемены пришли из американских технологий. В пример Байден привел микрочипы компании Intel, которые сейчас производятся в Тайване.