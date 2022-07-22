22 июля 2022

США надеются сохранить мировое лидерство после спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Помощник Байдена: Вашингтон предлагает миру сегодня, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет» Фото:

Соединенные Штаты Америки планируют сохранить мировое лидерство после окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе <…>. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени», — сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Джейк Салливан отметил, что-то, что сегодня предлагает Америка миру, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет». Он добавил, что властям Вашингтона стоит подумать на тему того, «что уверенность — это товар», который власти должны «формировать, нести и демонстрировать».

Ранее американский президент Джо Байден признался в том, что США перестали обеспечивать мировой прогресс с помощью своих технологий. При этом он подчеркнул, что весь мировой прогресс, все перемены пришли из американских технологий. В пример Байден привел микрочипы компании Intel, которые сейчас производятся в Тайване.

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Соединенные Штаты Америки планируют сохранить мировое лидерство после окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе <…>. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени», — сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо. Джейк Салливан отметил, что-то, что сегодня предлагает Америка миру, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет». Он добавил, что властям Вашингтона стоит подумать на тему того, «что уверенность — это товар», который власти должны «формировать, нести и демонстрировать». Ранее американский президент Джо Байден признался в том, что США перестали обеспечивать мировой прогресс с помощью своих технологий. При этом он подчеркнул, что весь мировой прогресс, все перемены пришли из американских технологий. В пример Байден привел микрочипы компании Intel, которые сейчас производятся в Тайване.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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